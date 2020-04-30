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Esentepe Mahallesi’nde Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’nin temeli atıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.04.2020 15:11 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi, hayırseverler ile Esentepe Mahallesinde hayata geçireceği Mehmet Zahid Kotku ve İpek Diyanet Eğitim Merkezi’nin temelini attı.Temeli atılan inşaat alanında inceleme yaparak merkez hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi, hayırseverler ile Esentepe Mahallesinde hayata geçireceği Mehmet Zahid Kotku ve İpek Diyanet Eğitim Merkezi’nin temelini attı.
Temeli atılan inşaat alanında inceleme yaparak merkez hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün size güzel bir müjde vermek istiyorum. Ramazan Ayı içerisinde güzel bir hayrı ve hizmeti hayata geçireceğiz. Burası Taha Carım Bulvarı arkasında Esentepe Mahallemiz. Burada iki tane cami var. Camilerin bodrum katına Kur’an Kursu yapılmış. Ama maalesef bodrum kat olduğu için bazı sıkıntılardan dolayı su almaya başlamış ve çok az bir kesime hitap ediyormuş. Bundan dolayı hocalarımız ve kurs öğrencileri muzdariplerdi. Benden yeni bir yer rica etmişlerdi; bende göreve yeni geldiğimde söz vermiştim. Biz de onların sesine kulak verdik ve projesini hazırladık. Burası Diyanet’in Eğitim ve Kültür Merkezi olacak. Gençlerimiz buradan eğitim alacak. İnşallah bayan kardeşlerimize özel bir tesis olacak. Hayırseverlerimiz ile el ele verip Kayseri için güzel projeler ve hizmetler kazandırmaya çalışıyoruz” dedi.
Başkan Palancıoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Ben iddialıyım sadece Kayseri için değil nasip olursa Türkiye’nin en güzel, en kaliteli, en çok memnuniyet duyulan eğitim merkezi ve Kuran Kursu’nu hayata geçireceğiz. Hayırseverimiz Sayın Dr. Sami İpek abi inşallah Mehmet Zahid Kotku Hazretleri’nin ismine ve kendisinin ismine burayı yaptıracak. Mehmet Zahid Kotku ve İpek Diyanet Eğitim Merkezi Kültür Merkezi’nin temelini attık. Cenab-ı Allah bu mübarek günde bu güzel hayrı kabul eylesin. Hakikaten güzel bir tesis olacak. Nasip olursa da Mehmet Zahid Kotku Hazretleri’nin vefat yıldönümü olan 13 Kasım’da da inşallah açılışını yapacağız. Ben Sami abiye teşekkür ediyorum. Rabbim herkese bu şekilde güzel hayırlar yapmayı nasip etsin.”

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Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cemiloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Nehir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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