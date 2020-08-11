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Esenyurt’ta zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.08.2020 14:29 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, ilçede faaliyet gösteren işletmelerde korona virüs denetimi yaptı.Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında başlattığı denetimlere destek vererek, ilçede bulunan işletmelerde yoğun denetim gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, ilçede faaliyet gösteren işletmelerde korona virüs denetimi yaptı.
Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında başlattığı denetimlere destek vererek, ilçede bulunan işletmelerde yoğun denetim gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde başlayan denetimlerde ekipler, dükkan dükkan gezerek korona virüs ile ilgili dezenfektan, maske, sosyal mesafe ve korona virüse karşı 14 kural afişleri gibi gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etti. Ekiplerin gün boyu denetimlere devam edeceği öğrenildi.

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