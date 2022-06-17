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Eşine silahlı saldırıda jandarmayı yaralayan sanığa 75 yıl 10 ay hapis cezası

17.06.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşine silahlı saldırıda jandarmayı yaralayan sanığa 75 yıl 10 ay hapis cezası

Eşine silahlı saldırıda jandarmayı yaralayan sanığa 75 yıl 10 ay hapis cezası

Tokat'ta denetimli serbestlik tedbirini ihlal ederek boşanma aşamasındaki karısının evine giden ve pompalı tüfekle ateş ederek jandarma personelini yaralayan sanık, 75 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Ömer Solmaz ile eşi Hacer Solmaz ve avukatları katıldı.

Sanık Solmaz, duruşmada yaptığı savunmada, eşinin evine kızı için gittiğini, bu olayın yaşanmasını istemediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürmeye teşebbüs, eşe karşı işlenen suçlar, konut ihlali ve mala zarar verme nedeniyle toplam 75 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Hacer Solmaz, duruşmanın ardından gazetecilere, boşanma davalarının henüz kesinleşmediğini söyledi.

Ömer Solmaz'a 75 yıldan fazla hapis cezası verilmesinden mutlu olduğunu belirten Solmaz, "Çünkü ailece çok sıkıntı yaşadık. Dışarıya dahi çıkamıyordum. Şimdi kızımla huzurlu bir hayat yaşamayı diliyorum. Mahkeme heyetine bu kararı vermesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunun gibi insanların bu cezalarla caydırıcı hale gelmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Olay

Tokat merkez Çerçi köyünde oturan ve hakkında koruma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz ile eşinin ağabeyi Adem Gençay'a yönelik "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işleyen Ömer Solmaz'ın, geçen yıl 7 Ekim'de Tokat Denetimli Serbestlik Bürosunca ayak bileğine takılan elektronik kelepçeyi 4 Aralık'ta çıkararak ikametini terk ettiği anlaşılmıştı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığınca koruma kararı bulunan kişilerin ikametlerinde güvenlik tedbiri alınmıştı.

Geçen yıl 7 Aralık'ta, Hacer Solmaz ve Gençay'ı korumakla görevlendirilen jandarma devriye ekibi, gece köpeklerin havlaması üzerine çevreyi kontrol ettiği sırada Ömer Solmaz tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Bu sırada Astsubay Kıdemli Çavuş F.K. kol ve sol bacağından yaralanmıştı.

Gençay ve Hacer Solmaz'a zarar veremeden yakalanan Ömer Solmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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