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Eşini başından vurarak yaralayan polis hakkında istenen ceza belli oldu

18.11.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savcı, sanık Müslüm Aktaş'ın "eşi kasten öldürmeye teşebbüs", "cinsel saldırı" ve "kastan yaralama" suçlarından toplam 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

Başkentte 18 günlük evli olduğu eşi Sevginur Aktaş'ı başından vurarak yaralayan polis memuru Müslüm Aktaş'ın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Müslüm Aktaş tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Ardından Sevginur Aktaş'a ilk müdahaleyi yapan M.A. tanık olarak dinlendi.

Olay gecesi komşusunun silah sesi geldiğini söylemesi üzerine bazı apartman sakinleriyle Müslüm Aktaş'ın dairesinin kapısını çaldığını belirten M.A. kapıyı açan Akaş'ın telaşla eşinin intihar ettiğini söylediğini aktardı.

Çalıştığı kurumun ilk yardım sorumlusu olduğunu, bu nedenle içeri girerek yatak odasında yaralı bulduğu Sevginur Aktaş'a müdahale ettiğini anlatan M.A, "Başının arkasından kan geliyordu. Nefesini kesmemesi için ağzındaki kanı aldım. Nefes alıyordu ama bilinci kapalıydı. Bir süre sonra gelen ambulansa kendisini taşıdık." dedi.

Tanık M.A, olayın nasıl geliştiğine dair bilgisinin bulunmadığını sözlerine ekledi.

Daha sonra söz alan Sevginur Aktaş'ın avukatı Arzu Gül, adli emanetten gönderilmesi gereken delilerin dava dosyasına kazandırılması halinde esasa ilişkin savunma yapacaklarını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Müslüm Aktaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, daha önce istenmesine rağmen dosya delillerini mahkemeye göndermeyen adli emanet sorumluları hakkında "görevi kötüye kullanmaktan" Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

- Savcılık mütalaası

Öte yandan savcının celse arasında esas hakkındaki görüşünü dosyaya sunduğu bildirildi.

Buna göre savcı, sanık Müslüm Aktaş hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüsten" 13 yıldan 20 yıla, "cinsel saldırı" suçundan 12 yıl, "kastan yaralamadan" ise 8 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, toplam 34 yıla kadar hapis cezası istediği sanık Aktaş'ın hükümle birlikte tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

- Olayın geçmişi

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020'de evinde başından vurulmuş halde buldu.

Ağır yaralanan Aktaş, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıkmasının ardından, olay günü eşinin kendisine tecavüz ettikten sonra kendisini başından vurduğunu söyledi.

Bu beyan üzerine eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş tutuklandı.

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