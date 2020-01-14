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  4. Eski Belediye Başkanının babasını bulmak için seferber oldular

Eski Belediye Başkanının babasını bulmak için seferber oldular

MUĞLA HABERLERİ  | 14.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

Bodrum’un Mumcular mahallesinde kaybolan Alzheimer hastası Halil İbrahim Avcı için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.Edinilen bilgiye göre, Mumcular Eski Belediye Başkanı Kazım Avcı’nın babası Halil İbrahim Avcı, dün sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Bodrum’un Mumcular mahallesinde kaybolan Alzheimer hastası Halil İbrahim Avcı için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.
Edinilen bilgiye göre, Mumcular Eski Belediye Başkanı Kazım Avcı’nın babası Halil İbrahim Avcı, dün sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Dün sabah 06.00 sularında evinden ayrılan 3 çocuk babası 83 yaşındaki Avcı’yı bulmak için ekipler seferber oldu. Yakınlarının jandarmaya yaptığı kayıp müracaatının ardından 40 kişilik jandarma ekibi ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar havadan da drone ile yürütülürken, ekipler Alzheimer hastası Halil İbrahim Avcı’yı bulabilmek için Mumcular Mahallesi’ndeki her yeri didik didik aramaya başladı.

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