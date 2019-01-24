Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Uzun yıllar Samsunspor’un kalesini koruyan, Beşiktaş’ın 100. yıl şampiyonluğunda Oscar Cordoba’nın yedeği olan eski kaleci Göksel Gencer hayatını kaybetti. Beşiktaş ve Samsunspor kulüpleri, Göksel Gencer’in vefatı nedeniyle resmi internet sitelerinden başsağlığı mesajı yayınladılar.

Beşiktaş Kulübü, yayınladığı mesajda “Eski futbolcumuz Göksel Gencer'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

Samsunspor ise “Eski kalecilerimizden Göksel Gencer’in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve futbol ailesine başsağlığı dileriz. Göksel Gencer, futbola profesyonel olarak 1993’te 3. Lig’de oynayan Silifkespor’da başladı. Burada dikkat çekip 1994’te Samsunspor’a transfer oldu. 2002-2003 sezonunda Beşiktaş’a transfer oldu. 1994 yılında ilk kez Ümit Millî Takım’a çağrıldı ve 1994-1995 arasında 10 kez Ümit Millî formayı giydi” mesajını yayınladı.