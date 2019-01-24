SPOR

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.01.2019 20:39 | Son Güncelleme

Samsunspor'da uzun yıllar forma giydikten sonra Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda siyah beyazlı takımda yer alan eski kaleci Göksel Gencer vefat etti.

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Uzun yıllar Samsunspor’un kalesini koruyan, Beşiktaş’ın 100. yıl şampiyonluğunda Oscar Cordoba’nın yedeği olan eski kaleci Göksel Gencer hayatını kaybetti. Beşiktaş ve Samsunspor kulüpleri, Göksel Gencer’in vefatı nedeniyle resmi internet sitelerinden başsağlığı mesajı yayınladılar.

Beşiktaş Kulübü, yayınladığı mesajda “Eski futbolcumuz Göksel Gencer'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

Samsunspor ise “Eski kalecilerimizden Göksel Gencer’in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve futbol ailesine başsağlığı dileriz. Göksel Gencer, futbola profesyonel olarak 1993’te 3. Lig’de oynayan Silifkespor’da başladı. Burada dikkat çekip 1994’te Samsunspor’a transfer oldu. 2002-2003 sezonunda Beşiktaş’a transfer oldu. 1994 yılında ilk kez Ümit Millî Takım’a çağrıldı ve 1994-1995 arasında 10 kez Ümit Millî formayı giydi” mesajını yayınladı.

GÖKSEL GENCER KİMDİR?

26 Temmuz 1974 Konya doğumlu olan Göksel Gencer, 1 Temmuz 2009 tarihinde Yimpaş Yozgatspor forması ile futbola veda etmişti. Mersin Polisgücü'nde başladığı kariyerini Samsunspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu ve Yimpaş Yozgatspor'da sürdürmüştü. 8 yıl Samsunspor forması giydikten sonra 2003 yılında Beşiktaş'a transfer olan Göksel Gencer, Oscar Cordoba'nın yedeği olmuş ve siyah beyazlı kulüp ile 100. yılda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

DxsNPJIWoAAw0ep

PARTNEREn güzel cevabım! '1095 gün önce ‘evet’ dedim'En güzel cevabım! '1095 gün önce ‘evet’ dedim'
Beşiktaş Avrupa devleri arasına girdi!Beşiktaş Avrupa devleri arasına girdi!
PFDK'dan Akhisarspor - Beşiktaş kararıPFDK'dan Akhisarspor - Beşiktaş kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Göksel Gencer

En Çok Okunan Haberler

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

Çoban merada gördüğünü bidonun kapağını açınca kabusu yaşadı!

Çoban merada gördüğünü bidonun kapağını açınca kabusu yaşadı!

Süper Lig'de flaş transfer!

Süper Lig'de flaş transfer!

Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı...

Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı...

İşte Serdar Aziz'in yeni adresi

İşte Serdar Aziz'in yeni adresi

Başakşehir'e büyük şok

Başakşehir'e büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bomba iddia: Beşiktaş transferi bitirdi

Bomba iddia: Beşiktaş transferi bitirdi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Beşiktaş, ilk kez Deloitte Futbol Para Ligi'ne girdi

Beşiktaş Avrupa devleri arasına girdi!

PFDK'dan karar: Akhisarspor 3-0 hükmen mağlup

PFDK'dan Akhisarspor - Beşiktaş kararı

Beşiktaş Fatih Değirmenci ile profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş'tan transfer

Beşiktaş'ta Adriano Santos yolcusu

İşte Adriano'nun yeni adresi

Quaresma'nın eşi ve çocuklarının İstanbul'dan ayrıldıkları iddia edildi!

Flaş Quaresma gelişmesi! Terk ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.