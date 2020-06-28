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Eski Beşiktaşlı Mario Gomez futbolu bıraktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.06.2020 19:20 | Son Güncelleme

Bir dönem Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Mario Gomez, aktif futbolculuk kariyerindeki son maçına Darmstadt 98 karşısında çıktı.

Eski Beşiktaşlı Mario Gomez futbolu bıraktı

Türkiye’de Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Mario Gomez, futbolu bıraktı. Alman golcü, kariyerindeki son maçında takımı Stuttgart’ın Bundesliga 2’nin son haftasında sahasında oynadığı Darmstadt 98 maçıyla çıktı. 42’nci dakikada attığı golle kariyerini noktalayan Gomez, bu gole rağmen takımının mağlup olmasına engel olamadı.

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Darmstadt’a galibiyeti getiren golleri 32’nci dakikada Serdar Dursun, 53’üncü dakikada Matthias Bader ve 88’inci dakikada Tobias Kempe kaydetti. Türk futbolcu Serdar Dursun, takımının ikinci golünde de asisti yapan isim oldu.Stuttgart’ın doğrudan Bundesliga’ya yükselmesinde attığı 7 golle katkı sağlayan Mario Gomez, 82’nci dakikada yerini Sasa Kalajdzic’e bıraktı.

BEŞİKTAŞ'TAN VEDA PAYLAŞIMI

Beşiktaş, futbol hayatına nokta koyan Gomez'e veda mesajı yayımladı.

tsq

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