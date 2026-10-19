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Eski Fenerbahçeli'den korkutan paylaşım! "Asensio futbolu bırakabilir"

Fenerbahçe’de Marco Asensio’nun kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat edilecek olması endişe yarattı. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Can Arat, aynı sakatlığı yaşadığını belirterek İspanyol yıldızın karşılaşabileceği zorluklara dikkat çekti ve çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Eski Fenerbahçeli'den korkutan paylaşım! "Asensio futbolu bırakabilir"
Cevdet Berker İşleyen
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’de Marco Asensio’nun geçmeyen diz sakatlığı nedeniyle ameliyat edilmesine karar verilmesi, sarı-lacivertli taraftarları endişelendirdi. Kulüp doktoru Ahmet Kulduk’un sakatlığın detaylarına ilişkin açıklamalarının ardından eski Fenerbahçeli futbolcu Can Arat’tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Aynı sakatlığı daha önce yaşadığını belirten Arat, İspanyol yıldızın önündeki sürecin sanıldığı kadar kolay olmayabileceğini söyledi.

ASENSIO İÇİN AMELİYAT KARARI ALINDI

Eski Fenerbahçeli den korkutan paylaşım! "Asensio futbolu bırakabilir" 1

Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk, Marco Asensio’nun dizindeki sorunun yapılan MR incelemesinde ortaya çıkan kıkırdak lezyonundan kaynaklandığını açıkladı. Tedavi sürecinin yanı sıra farklı uzmanların görüşlerine de başvurulduğunu belirten Kulduk, Türkiye’deki doktorların ve İspanya’da Asensio’nun daha önce ameliyatını gerçekleştiren hekimin değerlendirmelerinin benzer yönde olduğunu ifade etti.

Oyuncunun da görüşünün alınmasının ardından cerrahi müdahale kararı verildiğini aktaran Kulduk, ameliyatın önümüzdeki hafta yapılmasının planlandığını bildirdi.

Kulüp doktoru, geçen sezon Beşiktaş maçında yaşanan diz sakatlığı ve çapraz bağ gerilmesinin yanı sıra bu sezonki sakatlıkların da cerrahi müdahale gerektirmediğini vurguladı. Ameliyat kararının önceki sakatlıklardan bağımsız olarak kıkırdak lezyonu nedeniyle alındığını belirtti.

Eski Fenerbahçeli den korkutan paylaşım! "Asensio futbolu bırakabilir" 2

"EN BÜYÜK KABUS"

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Can Arat, Asensio’nun yaşadığı sakatlıkla ilgili kişisel deneyimini paylaştı. Benzer bir süreçten geçtiğini belirten Arat, kıkırdak lezyonlarının futbolcular açısından ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arat, şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıdan ‘ameliyat olur, birkaç aya döner’ gibi duruyor ama kıkırdak lezyonu futbolcunun en büyük kabusudur ve futbolu bıraktırma noktasına getirir. O ameliyat sonrası bitmeyen sıvı ve ödem döngüsünü bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum; Asensio’nun işi hiç kolay değil. Umarım bu zorlu süreci atlatır. Geçmiş olsun Asensio!"

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Marco Asensio Sakatlık son dakika fenerbahçe
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