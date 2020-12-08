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Eski Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Bundesliga 2 ekibi Hannover'e imza atacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.12.2020 21:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Mehmet Ekici, Almanya 2. Lig'nde mücadele eden Hannover 96 ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Eski Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Bundesliga 2 ekibi Hannover'e imza atacak

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oluyor. 30 yaşındaki orta saha Almanya'ya Hannover 96 formasıyla dönüyor.Mehmet Ekici, bir süredir Hannover ile birlikte idmanlara çıkıyor. Hannover teknik direktörü Kenan Koçak, milli takımımızın formasını giymiş isim için açıklamalarda bulundu.

"SEVİYEMİZİ YUKARI ÇEKEBİLİR"

39 yaşındaki genç teknik direktör; "Mehmet'i tanıyorum, kendisini fit tutmak istiyor. Çok geniş bir kadromuz olmadığı için durumu böyle çözdük. İdmanımızda bizim seviyemizi yukarıya çekebilecek bir misafirimizin olması güzel. Her iki taraf için de kazan-kazan durumu var." açıklamasında bulundu.Mehmet Ekici, daha önce Almanya'da Bayern Münih, Nürnberg ve Werder Bremen formalarını terletmişti.

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