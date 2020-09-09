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Eski futbolcu silah kaçakçılığından tutuklandı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.09.2020 12:37 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta polis ekiplerince düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan eski Süper Lig futbolcusu M.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik Esenyurt'ta operasyon gerçekleştirdi. Silah sevkiyatı yapacağı öğrenilen bir araca düzenlenen operasyonda, kaçak silahlarla yakalanan eski Süper Lig futbolcu M.A., gözaltına alındı.

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Eski futbolcunun aracı ve yaşadığı evde yapılan aramalarda 20 adet tabanca, 20 adet boş şarjör 20 adet silah kutusu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen eski futbolcu M.A., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

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M.A.'nın, geçtiğimiz hafta Sultangazi'de tekstil atölyesi olarak kullanılan ancak silah üretimi yapıldığı belirlenen yere yapılan operasyonda yakalanan kişilerle bağlantılı olduğu tespit edildi. Atölyede çok sayıda yasa dışı silah ve silah yapım aparatı ele geçirilmişti.

(DHA)

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