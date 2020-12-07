Eski KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda konuştu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Doğu Akdeniz konusunda Rum tarafının çeşitli senaryolar yoluyla hem Türkiye hem de KKTC'yi en doğal haklarından ve güvenliğinden etmek istediğini belirterek, "Türkiye'nin ve KKTC'nin dikkate alınmadığı hiçbir senaryo kabul edilmeyecektir. Böyle senaryolar sürdürülebilir değil. Nihayetinde başarısız olacaktır." dedi.

Ertuğruloğlu, Antalya'da Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen "Doğu Akdeniz Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'in stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Süveyş Kanalı sayesinde Avrupa ve Orta Doğu'nun güzergahının kısaldığına ve ticaret rotalarının yüzde 35'inin buradan geçtiğine dikkati çeken Ertuğruloğlu, "Akdeniz'de önemli miktarda doğal gaz rezervleri olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Doğu Akdeniz, uluslararası ticaretin ve enerjinin önemli bir merkezi haline geldi. Doğu Akdeniz aynı zamanda enerji hattının da tam ortasında." diye konuştu.

Akdeniz'de yüksek miktarlarda hidrokarbon rezervlerinin bulunduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, bu kaynaklar çıkarılırsa Avrupa'nın 30 yıllık ihtiyacının karşılanabileceğini kaydetti.