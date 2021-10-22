Eski milli futbolcular, Antalya'da turnuvaya katılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle "6. Efsaneler Kupası" Antalya'da düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım'da yapılacak turnuvaya eski milli futbolculardan Tanju Çolak, Hamit Altıntop, Hasan Şaş, Sabri Sarıoğlu, Ümit Davala'nın yanı sıra İbrahim Yattara, Fabian Ernst, Ivan Klasnic, Mehmet Aurelio ve teknik direktör Christoph Daum gibi isimler katılacak.

Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek adına gerçekleştirilecek turnuvada, eski futbolcular mücadele edecek.

Turnuvaya Antalyaspor, Werder Bremen, Galatasaray, Hannover 96, FC Nürnberg, FC Adler veteran takımları ile Akdeniz University All Star Team ve Acun Medya takımları katılıyor.

Maçlara giriş ve katılım ücretsiz olacak.

