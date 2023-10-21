SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Eski milli yıldı Nihat Kahveci yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı! "Köpeğimi paramparça edip öldürdüler"

Eski milli yıldı Nihat Kahveci yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı! "Köpeğimi paramparça edip öldürdüler"

21.10.2023 07:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sokak köpeklerinin köpeğini öldürdüğünü açıklayarak önlem alınmasını istedi. İşte detaylar...

A Milli Takım futbol takımının da efsane isimlerinden olan ve aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından kariyerine yorumcu olarak devam eden Nihat Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşkın çevirdi.

Kahveci paylaşımında köpeğinin öldüğünü duyururken Sariyer Belediyesi'ni de etiketleyerek önlem alınmasını istedi.

''ÖNLEM ALINMALI''

a7fc3a26-b98c-e811-80dc-a0369f7d1486

Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bu akşam evimin kapısının önünde köpeğimi bir türlü çözüm bulamadığınız sokak köpekleri paramparça etti öldürdü.. Yeter artık ,yüzlercesi dolaşıyor sokaklarda. Bir şey yapma zamanı geldi artık'' yorumlarında bulundu.


Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ancelotti'den 'Arda Güler' açıklaması! 10 gün verdi ve...Ancelotti'den 'Arda Güler' açıklaması! 10 gün verdi ve...
Galatasaray ve Aston Villa'ya müjdeli haber!Galatasaray ve Aston Villa'ya müjdeli haber!
Melissa Vargas'ın yeni adresi Türk taraftarları bir hayli üzdü...Melissa Vargas'ın yeni adresi Türk taraftarları bir hayli üzdü...
Anahtar Kelimeler:
köpek Nihat Kahveci son dakika futbol Futbolcu a milli takım paylaşım da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Beyninde iğneyle yaşadı! Nedeni doktorları şaşkına çevirdi

Beyninde iğneyle yaşadı! Nedeni doktorları şaşkına çevirdi

Bir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandı

Bir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandı

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.