Eski milli yıldı Nihat Kahveci yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı! "Köpeğimi paramparça edip öldürdüler"

A Milli Takım futbol takımının da efsane isimlerinden olan ve aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından kariyerine yorumcu olarak devam eden Nihat Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşkın çevirdi.

Kahveci paylaşımında köpeğinin öldüğünü duyururken Sariyer Belediyesi'ni de etiketleyerek önlem alınmasını istedi.

''ÖNLEM ALINMALI''

Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bu akşam evimin kapısının önünde köpeğimi bir türlü çözüm bulamadığınız sokak köpekleri paramparça etti öldürdü.. Yeter artık ,yüzlercesi dolaşıyor sokaklarda. Bir şey yapma zamanı geldi artık'' yorumlarında bulundu.

Bu akşam evimin kapısının önünde köpeğimi bir türlü çözüm bulamadığınız sokak köpekleri paramparça etti öldürdü.. Yeter artık ,yüzlercesi dolaşıyor sokaklarda. Bir şey yapma zamanı geldi artık @SariyerBelediye — Nihat Kahveci ???????? (@NihatKahveci8) October 20, 2023







