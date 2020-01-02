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  4. Eski NBA Başkanı David Stern hayatını kaybetti

Eski NBA Başkanı David Stern hayatını kaybetti

NBA HABERLERİ  | 02.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski başkanı David Stern, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Eski NBA Başkanı David Stern hayatını kaybetti

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen ay geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilen Stern'ün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Stern, 1984-2014 yıllarında görev aldığı NBA'de 30 seneyle en uzun süre başkanlık yapan isim olarak tarihe geçmişti.

Görev süresi boyunca takım sayısını artırmak, ligin değeri açısından önemli anlaşmalar imzalamak ve oyuncular için kıyafet yönetmeliği gibi adımlar atan Stern, NBA'in dünya çapında yaygın hale gelmesini de sağlamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
NBA David Stern Amerikan Basketbol Ligi

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