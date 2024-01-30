YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile 2 sanık hakkında tutuklama kararı verildi

Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile 2 sanık hakkında tutuklama kararı verildi

AA AA
30.01.2024 11:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan bir binaya ilişkin hakkında dava açılan ve duruşmada tahliye edilen eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da arasında yer aldığı 3 sanık hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince 10 Ocak'ta görülen 9 sanığın yargılandığı davada tutuklu Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T'nin tahliyesine itiraz etti.

Üst mahkeme sıfatıyla itirazı değerlendiren Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde yıkılan, 38 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'na ilişkin aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Kavak, görevden uzaklaştırılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman’da yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları ‘Vefa Projesi’ ile karşılanıyorBatman’da yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları ‘Vefa Projesi’ ile karşılanıyor
Otlukbeli Gölü: Dünya çapında eşsiz bir gölOtlukbeli Gölü: Dünya çapında eşsiz bir göl
Hakkari’de kartpostallık kar manzaraları görenleri mest ettiHakkari’de kartpostallık kar manzaraları görenleri mest etti
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 30 Ocak Salı

İmsak
06:06
Sabah
07:28
Öğle
12:49
İkindi
15:35
Akşam
17:59
Yatsı
19:16
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.