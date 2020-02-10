Bir zamanlar Moto GP'nin padok kızlarından olan Arkle şimdilerde ise bir fenomen. Daha önce verdiği röportajda ise ABD'li boksör Floyd Mayweather'la maça çıkmak istediğini açıklamıştı.

Eski Padok kızı Rosanna Arkle, Floyd Mayweather'a meydan okudu

Yeni Zelandalı güzel Rosanna Arkle, Instagram adresinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor

Arkle'nin Instagram'da 5.1 milyon takipçisi bulunuyor.

Seksi model motor yarışlarının tutkunu.. Öyle ki bir zamanlar Moto GP'nin padok kızlarından biriydi.

Motor yarışlarının haricinde boks tutkunu olduğunu ve ringe çıkmak istediğini de her fırsatta dile getiriyor.

FLOYD MAYWEATHER İLE DÖVÜŞMEK İSTİYOR Arkle, geçtiğimiz yıllarda ABD'li boksör Floyd Mayweather'la gösteri maçına çıkmak istediğini açıklamıştı.