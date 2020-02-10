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  4. Eski padok kızı Rosanna Arkle, Floyd Mayweather'a meydan okudu

Eski padok kızı Rosanna Arkle, Floyd Mayweather'a meydan okudu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.02.2020 18:07 | Son Güncelleme

Yeni Zelandalı güzel Rosanna Arkle, Instagram adresinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Arkle, verdiği bir röportajda, Amerikalı boksör Floyd Mayweather ile ringe çıkmak istediğini açıkladı.

Bir zamanlar Moto GP'nin padok kızlarından olan Arkle şimdilerde ise bir fenomen. Daha önce verdiği röportajda ise ABD'li boksör Floyd Mayweather'la maça çıkmak istediğini açıklamıştı.

Eski Padok kızı Rosanna Arkle, Floyd Mayweather'a meydan okudu

Yeni Zelandalı güzel Rosanna Arkle, Instagram adresinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor
Arkle'nin Instagram'da 5.1 milyon takipçisi bulunuyor.
Seksi model motor yarışlarının tutkunu.. Öyle ki bir zamanlar Moto GP'nin padok kızlarından biriydi.
Motor yarışlarının haricinde boks tutkunu olduğunu ve ringe çıkmak istediğini de her fırsatta dile getiriyor.

FLOYD MAYWEATHER İLE DÖVÜŞMEK İSTİYOR

FLOYD MAYWEATHER İLE DÖVÜŞMEK İSTİYOR
Arkle, geçtiğimiz yıllarda ABD'li boksör Floyd Mayweather'la gösteri maçına çıkmak istediğini açıklamıştı.
"Onunla maç yapmak istiyorum" En büyük arzusunun ABD'li yenilmez boksör Floyd Mayweather'la bir gösteri maçına çıkmak olduğunu belirten güzel model, "Moto GP yarışlarından dolayı sporla iç içeyim. Uzun zamandan beri boks dersleri alıyorum ve artık ringe çıkma zamanım geldi. Mayweather'la maç yapmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Rosanna Arkle floyd mayweather instagram fenomen

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