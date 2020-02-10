Eski padok kızı Rosanna Arkle, Floyd Mayweather'a meydan okudu

Bir zamanlar Moto GP'nin padok kızlarından olan Arkle şimdilerde ise bir fenomen. Daha önce verdiği röportajda ise ABD'li boksör Floyd Mayweather'la maça çıkmak istediğini açıklamıştı.
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