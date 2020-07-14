Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ’Korna virüs (Covit-19) sürecini değerlendirerek:

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, ‘Korona virüs (Covit-19) sürecinde Türkiye’nin mücadelesine değinerek, “Bu pandemide batılı ülkeler sınıfta kaldı. Neden? Çünkü pandemiyi takip edecek yerinde yayılmasını engelleyecek saha ekipleri yetersizdi biz bunları senelerdir yetiştiriyoruz. Türkiye yoğun bakım ve solunum cihazı destinasyon sayısı açısından dünyanın en güçlü ülkesidir” dedi.

Akdağ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen “Öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Sağlık Sektörüne Yansımaları’ konulu konferansa katıldı. Bir termal otelde gerçekleştirilen konferansa AK Parti 58, 59, 60 ve 61’inci hükümetlerinde Sağlık Bakanlığı yapan Akdağ, konuşmasında pandemi sürecine değindi. Türkiye olarak süreci rahat karşıladıklarını söyleyen Akdağ, “Bunlar sağlık sisteminin varlığıyla oluyor. Bu pandemide batılı ülkeler sınıfta kaldı. Neden? Çünkü pandemiyi takip edecek, yerinde yayılmasını engelleyecek saha ekipleri yetersizdi, biz bunları senelerdir yetiştiriyoruz. Gerçekten sahada çok toplum sağlığı ekiplerimiz var. Hastane ve yoğun bakım şartlarında güçlü olmalısınız. Türkiye yoğun bakım ve solunum cihazı destinasyon sayısı açısından dünyanın en güçlü ülkesidir.”

Konferans, konuşmaların ve verilen plaketlerin ardından sona erdi.

