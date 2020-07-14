YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ’Korna virüs (Covit-19) sürecini değerlendirerek:

Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ’Korna virüs (Covit-19) sürecini değerlendirerek:

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 14.07.2020 09:45 | Son Güncelleme

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof.

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, ‘Korona virüs (Covit-19) sürecinde Türkiye’nin mücadelesine değinerek, “Bu pandemide batılı ülkeler sınıfta kaldı. Neden? Çünkü pandemiyi takip edecek yerinde yayılmasını engelleyecek saha ekipleri yetersizdi biz bunları senelerdir yetiştiriyoruz. Türkiye yoğun bakım ve solunum cihazı destinasyon sayısı açısından dünyanın en güçlü ülkesidir” dedi.
Akdağ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen “Öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Sağlık Sektörüne Yansımaları’ konulu konferansa katıldı. Bir termal otelde gerçekleştirilen konferansa AK Parti 58, 59, 60 ve 61’inci hükümetlerinde Sağlık Bakanlığı yapan Akdağ, konuşmasında pandemi sürecine değindi. Türkiye olarak süreci rahat karşıladıklarını söyleyen Akdağ, “Bunlar sağlık sisteminin varlığıyla oluyor. Bu pandemide batılı ülkeler sınıfta kaldı. Neden? Çünkü pandemiyi takip edecek, yerinde yayılmasını engelleyecek saha ekipleri yetersizdi, biz bunları senelerdir yetiştiriyoruz. Gerçekten sahada çok toplum sağlığı ekiplerimiz var. Hastane ve yoğun bakım şartlarında güçlü olmalısınız. Türkiye yoğun bakım ve solunum cihazı destinasyon sayısı açısından dünyanın en güçlü ülkesidir.”
Konferans, konuşmaların ve verilen plaketlerin ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:38
Öğle
13:09
İkindi
17:03
Akşam
20:30
Yatsı
22:09

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Aktan Eczanesi
Merkez
Kumru Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Tahmısoglu Eczanesi
Bolvadin
Derman Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

İki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.