YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti

Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti

09.08.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti

Eski sağlık bakanlarından Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Eryılmaz, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Eryılmaz için çarşamba günü TBMM'de tören düzenlenecek.

Törenin ardından Eryılmaz'ın cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı aile kabristanında toprağa verilecek.

- Eryılmaz'ın öz geçmişi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 Haziran 1944'te dünyaya gelen Yaşar Eryılmaz, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu, 1972'de üroloji dalında uzmanlığını tamamladı.

Eryılmaz, Elazığ ve Erzurum SSK hastanelerinde uzman hekim olarak çalıştı ve 1980'de ABD'deki Montefiore Hastanesi'nde bilimsel araştırmalar yaptı. 1983'te üroloji doçenti olan Eryılmaz, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevlerinde de bulunan Eryılmaz, 1987'de dönemin başbakanı Turgut Özal'ın isteğiyle Ağrı'dan milletvekili adayı oldu ve seçildi.

Eryılmaz, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Anavatan Partisi'nden Ağrı milletvekilliği yaptı. 2007'de 23. dönem seçimlerinde AK Parti'den Ağrı milletvekili seçilen Eryılmaz, 48. hükümette Sağlık Bakanlığı yaptı.

Eryılmaz, evli ve 2 çocuk babasıydı.

- Bakan Koca'dan başsağlığı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurum Atatürk Üniversitesinde uzun yıllar öğretim üyesi ve dört dönem Ağrı milletvekili olan hocamız, yetiştiği bölgenin büyüklerindendi. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzayda bir ilk! Soyuz, Dragon'u yendiUzayda bir ilk! Soyuz, Dragon'u yendi
PARTNERKarabiberim'in esmer bombası sonunda isyan ettiKarabiberim'in esmer bombası sonunda isyan etti
YTB'nin yurt dışı vatandaşlar burslarına başvurular devam ediyorYTB'nin yurt dışı vatandaşlar burslarına başvurular devam ediyor

Ankara Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:48
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:01
Yatsı
21:32

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Bahçelievler Eczanesi
Cankaya
Didim Eczanesi
Cankaya
Gündoğan Eczanesi
Cankaya
Lavanta Eczanesi
Cankaya
Park Dilek Eczanesi
Cankaya
Saydan Eczanesi
Cankaya
Sever Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.