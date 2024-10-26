Eski sevgilisi başından vurmuştu! Mutlu Kaya eski günlerine geri döndü! Bakın ne yaptı...

Katıldığı bir ses yarışmasıyla tanınan ve erkek arkadaşının saldırısı nedeniyle vücudunun büyük bölümünü kullanmakta güçlük çeken Mutlu Kaya, her geçen sene eski haline dönmek için mücadele ediyor.

Yürümekte ve konuşmakta zorlanan, iyileşme umudunu hiç yitirmeyen Kaya, yıllardır sosyal medyada aktif bir şekilde içerik üretiyor. Zaman zaman açıklamalarla gündem olan Kaya, Narin Güran'la ilgili paylaşım yapmıştı. Mutlu Kaya "Bu ülkede çocuk olmayacaksın kadın olmayacaksın öldürülüyoruz" demişti.

ŞARKI ÇIKARDIĞINI DUYURDU!

Yıllar önce sesiyle herkesi büyüleyen Mutlu Kaya, eski günlerine geri dönerek 'Diriliş' ismini verdiği bir şarkı yayınladığını açıkladı. Takipçilerinden destek mesajları alan Kaya, şarkısına klip de çekti. Uzun saçlarıyla herkesi büyüledi.

"Zalim olanlar elbet verecek bir gün hesabını. Duysun insanlar geliyorum. Bilsinler ki ben buradayım" sözleriyle kadınların sesi oldu.