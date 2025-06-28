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Eski Süper Lig ekibinin hali içler acısı! Kulübün suları kesildi, çimler kurudu...

59 yıllık tarihinde ilk kez amatör lige düşen Denizlispor’da, yabancı futbolcuların alacağı yüzünden FIFA tarafından verilen 12 puan silme cezasının ardından şimdide su sıkıntısı yüzünden antrenman sahası kurumaya başladı.

Eski Süper Lig ekibinin hali içler acısı! Kulübün suları kesildi, çimler kurudu...
Berker İşleyen

Son 4 sezonda hep küme düşerek 59 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e gerileyen Denizlispor’da dertler bir türlü sona ermiyor. Geçen sezon Tiago Lopes’e olan borcu nedeniyle 6 puanı silinince amatöre düşen Denizlispor, yine puan silme cezası aldı.

Süper Lig döneminde forma giyen eski futbolcuları Adam Stachowiak ve Marvin Bakalorz’a olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 12 puan silme cezasına çarptırılan Denizlispor, amatör lige de -12 puanla başlayacak.

ÇİMLER KURUMAYA BAŞLADI

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Maddi ve yönetim krizlerini bir türlü aşamayan Denizlispor’da bu sefer de su sorunu yaşanıyor. Haluk Ulusoy Tesislerinde sulama yapılamadığı için sahadaki çimler belli bir oranda kuruyunca, antrenman sahası içler acısı bir hal aldı. Sondajda su kalmadığı öğrenilirken, daha önce ise belediyenin su tankıyla havuza su boşaltılarak sulamanın yapıldığı belirtildi. Ancak belediyenin tankeri başka bir ilde olduğu için de sulamanın tamamen yapılamaması nedeniyle tesis personelinin bahçe hortumuyla çimleri yeşil tutmak için uğraş verdiği açıklandı. Bu sulamanın ise yeterli olmadığı belirtildi.

"KİMSE İLGİLENMİYOR"

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Denizlispor Başkanı Fatih Aslan Kazancı, bu duruma tepki göstererek, “Taşıma su ile değirmen döndürmeye çalışıyoruz. İmkan olmayınca elimizden bu kadar geliyor. Şehrin değerine sahip çıkmıyorlar. Sulama işini dahi çözemiyoruz. Su bile temin edemiyoruz. Kimse ilgilenmiyor. Denizlispor kökten yok edilmeye mi çalışılıyor. Böyle bir durum varsa onu da bilelim, bize söylesinler. Şehri yönetenlerden tesisin en azından sulaması için acil yardım bekliyoruz” dedi.

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