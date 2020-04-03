Eskikaraağaç'ta leylek "Yaren"in izlenebilmesi için kamera kuruldu

Bursa'da, Uluabat Gölü'nün kıyısında bir yarımadanın üzerinde kurulan ve "Leylek Köyü" olarak anılan Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu, "Yaren" adı verilen leylek, yuvasına yakın bir yere yerleştirilen kamerayla canlı olarak izlenebilecek.

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her yıl göç mevsiminde Afrika kıtasından göç eden leyleklerin yaşadığı, Türkiye'nin Avrupa Leylek Köyü Ağı'na üye tek bölgesi Eskikaraağaç'ta 9 yıldır aynı yuvaya konan, bölge halkının "Yaren" adını verdiği leylek bu sefer eşiyle geldi.

Yaren Leylek'in yuvasına yakın bir konuma kamera konuldu.

Bölge halkından gelen yoğun talep üzerine Yaren Leylek'in yuvasına yakın bir konuma kamera konulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaren Leylek 9 yıldır mahallemizin maskotu oldu, herkes onu çok sevdi, bu yıl göç dönemiyle birlikte eşini de beraberinde getirerek, hikayeye yepyeni bir karakter daha eklemiş oldu. Belediyemizin de katkıları ile leylek köyümüz Eskikarağaç, özellikle son yıllarda sosyal ve kültürel faaliyetler açısından turizmden hak ettiği payı almaya başlarken, bizler hem doğadaki zorlukları göstermek hem de insanlara evlerinde bir nebze de olsa farklı aktivite sunmak adına Yaren Leylek’in yuvasına yakın bir konuma kamera koyduk. Yaren Leylek ve ailesine hiçbir şekilde müdahale etmeden gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile adeta La Fontaine masalını andıran hikayemizin baş aktörünü, özel hazırladığımız www.yarenleylek.com sitesi üzerinden, 7 gün 24 saat canlı olarak takip edebileceksiniz."

