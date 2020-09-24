Eskişehir İl Jandarma Komutanı’ndan Avrupa’da yaşayan Türkler’e destek

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy; Avrupa Birliği Türkleri Kültür, Dayanışma, Yardımlaşma, Eğitim Platformu Eskişehir Şubesi’ne iade-i ziyarette bulundu.

Avrupa Birliği Türkleri Kültür, Dayanışma, Yardımlaşma, Eğitim Platformu Eskişehir Şubesi Başkanı Sebahattin Tetik ziyaret esnasında çalışmaları hakkında Atasoy’a bilgi verdi. Çalışmaları hakkında konulan Tetik, "Üyelerimizin tamamı Avrupa ülkelerinde yaşayan Eskişehirlilerden oluşmaktadır. Avrupa ülkelerinde yaşayan Eskişehirliler memleketlerine izine geldiklerinde her konuda problemlerine, sorunlarına yol göstermek ve çözüm bulmak amacıyla platformun Eskişehir şubesini kurduk" diye konuştu.

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy da, "Ziyaretten çok memnun kaldım ve mutluluklar duydum. Platformunuz hayırlı ve uğurlu olsun. Bize düşen bir görev olursa her zaman yardımcı oluruz" dedi.

Öte yandan, ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

