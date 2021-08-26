YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge, Kovid-19'da ev içi bulaş ve sosyal etkinliklere dikkati çekti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge, Kovid-19'da ev içi bulaş ve sosyal etkinliklere dikkati çekti

26.08.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge, Kovid-19'da ev içi bulaş ve sosyal etkinliklere dikkati çekti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının ana kaynağının ev içi bulaş, yakın çevre ve sosyal etkinlikler olduğu uyarısında bulundu.

Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, Delta varyantının Kovid-19'a neden olan virüsün önceki türlerine göre daha çok enfeksiyona yol açtığını ve daha hızlı yayıldığını belirtti.

Aşılanmamış kişilerde Delta varyantının, önceki Kovid-19 varyantlarına göre daha ciddi hastalığa neden olabildiğini vurgulayan Bilge, şunları kaydetti:

"Aşılar, bu varyant da dahil olmak üzere, Kovid-19'a yakalanma riskini azaltır, hastaneye yatış ve ölümün önlenmesinde oldukça etkilidir. Bu ve olası diğer varyantların yayılmasını önlemek için aşı olun, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyun. Dünyada az da olsa Kovid-19 geçirenler hastalığa tekrar yakalanabilmektedir. Bu kişilerin de aşı olmaları hastalığa yeniden yakalanmalarını önlemektedir.

Eskişehir'de vakaların büyük çoğunluğu, ev hanımı, öğrenci, emekli ve benzeri çalışmayan kesimdir. Çalışmayan kesim içinde ev hanımları en fazla Kovid-19'a yakalananlardır. Son dönemde bulaşın ana kaynağı ev içi bulaş, yakın çevre ve sosyal etkinliklerdir. Bazı vakalarda görüyoruz ki, aynı aile içinde aşılı olanlar hastalığa yakalanmazken, aşısız olanlar enfekte olup hastalığı yaymakta hatta bu kişilerde yoğun bakım yatışı ve ölüm dahi görülmektedir. Bu nedenle kişilerin hem kendisinin aşılanması hem de yakın çevresini aşılatması önemlidir. Herkese çağrımız kendilerinin aşılanırken yakın çevresini de aşılanmaya teşvik etmesidir. Aşılanın, aşılatın."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladıSıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladı
Annesi balkondan attı sandılar ama... Gerçek bambaşka çıktı! Annesi balkondan attı sandılar ama... Gerçek bambaşka çıktı!
Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyorMevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor

Eskişehir Namaz Vakitleri 26 Ağustos Perşembe

İmsak
04:43
Sabah
06:13
Öğle
13:05
İkindi
16:48
Akşam
19:47
Yatsı
21:10

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Perşembe

Bizim Eczanesi
Odunpazari
26.08.2021 18:30 / 27.08.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
260820211830270820210830nobetci
Bizim Eczanesi
Odunpazari
26.08.2021 18:30 / 27.08.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
260820211830270820210830nobetci
Bizim Eczanesi
Odunpazari
26.08.2021 18:30 / 27.08.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
260820211830270820210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.