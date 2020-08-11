Eskişehir Sağlık Sen Şubesi’den açıklama

Eskişehir Sağlık Sen Şubesi Yönetim Kurulu, Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezinde yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Kurul adına yapılan açıklamada, sosyal, görsel ve yazılı basında gündemi yoğun bir şekilde meşgul eden Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezinde yaşanan olayla ilgili adli sürecin başlamasına rağmen farklı kaynaklardan kasıtlı olarak bilgi kirliği meydana getirildiği belirtildi. Bu durumun pandemi sürecinde üstün başarı gösteren sağlık personelini son derece olumsuz etkilediği anlatılan açıklamada, "Memur Sen ailesi olarak Sağlık Sen’in kuruluş ilkeleri doğrultusunda, doğrunun, haklının, mazlumun yanında, haksız ve zalimin karşısındayız. Şehrimizin bir an önce gündemine dönmesi olayın siyasi mecradan aslına dönmesi başta taraflar adına ve mesleğini onurlu bir şekilde fedakarca sürdüren sağlık çalışanları adına sosyal medyada oluşan puslu havasını dağıtmak elzem derecede önem arz etmektedir. Bu bağlamda; konu hakkında Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup, Eskişehir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünün idari işlem sonucunun kamuoyu ile paylaşmasını, konu dışında tarafların bilgi kirliliğine neden olacak eylem ve söylemlerden vazgeçmesini ve çıkacak yargı kararına tarafların saygı duymasını isteriz" denildi.

