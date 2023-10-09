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Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi yıllık yaklaşık 4 bin poliklinik hizmeti veriyor

09.10.2023 13:55 | Son Güncelleme:
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Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde 4 yıl önce hizmet vermeye başlayan yanık merkezi, her yıl ortalama 500 ameliyat ve yaklaşık 4 bin poliklinik hizmeti sunuyor.

Kentte 2018'in Ekim ayında açılan Şehir Hastanesinin bünyesinde hizmete başlayan yanık merkezi, 8 servis yatağı, 4 yoğun bakım yatağı, tam teşekküllü 1 ameliyathanesi, 1 hidroterapi odası, 1 rehabilitasyon odası, 1 poliklinik odası ve pansuman odası ile hizmet veriyor. Yatan hastaların tedavisi bu konuda eğitim almış uzman hekim ve hemşirelerden oluşan bir ekip tarafından yürütülüyor.

Merkezde, yanık ile gelen tüm hastaların tedavisi için gerekli olan yöntemlerden ameliyat, greft (yama) ve pansuman yapılabiliyor. Gerekli görüldüğünde hastanede görevli diğer branş hekimleri, psikolog, diyetisyen ve sosyal hizmet uzmanından destek alınıyor. Hastaların yanık dereceleri, şiddeti, derinliği, genel sağlık durumu değerlendirilerek tıbbi tedaviler uygulanıyor.

Merkez, Eskişehir ve bölgenin yanı sıra Türkiye'nin bütün yanık merkezleri ile koordineli şekilde hastaların tedavisi için hizmet vermeye devam ediyor. Günün 24 saati gelinebilen merkezin açılmasından bu yana il dışına yanık vakası sevkleri azalırken birçok kentten komplike vakalara da merkezde müdahale ediliyor.

Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Operatör Doktor Bülent Çağlar Bilgin, AA muhabirine, merkezin 4'üncü faaliyet yılını bitirdiğini belirterek, kendisiyle birlikte 1 çocuk cerrahi uzmanı ve 17 hemşirenin görev yaptığını söyledi.

Merkezin yoğun bir çalışma dinamiği olduğunu kaydeden Bilgin, "Yıllık 500'ün üzerinde ameliyat, 700'e yakın yatışımız oluyor. Bunun yanında 4 bine yakın da poliklinik hastasına hizmet vermekteyiz. Bu sayımız, her geçen sene artıyor. Çevre iller dışında Türkiye'nin her yerinden hasta kabul ediyoruz. Özellikle yoğun bakımımız boş kalmıyor. Boş kaldığı an Türkiye'nin her yerinden hasta kabul edebiliyoruz." diye konuştu.

Merkezlerinin, yanık tedavilerinde son tedavi noktası olarak kabul edildiğini belirten Bilgin, "Yanık tedavileri için her türlü malzeme, alet, edevatımız mevcuttur. Yoğun bakım hastaları daha çok ağırlıklı. Tabii ağır hastalar, yanık oranları yüksek. Yandaş hastalıkları fazla olan hastalar. Uzun süreli tedavileri, yanık merkezinde yoğun bakım hastalarına uygulamaktayız. 4 yatağımız var hepsi de dolu." dedi.

"TEDAVİLERDE BAŞARI ORANLARI GAYET YÜKSEK"

Genç hastaların yanık tedavilerinde daha şanslı olduğunu fakat yandaş hastalığı ve yanık oranı yüzdesi yüksek olan hastaların tedavisinin biraz daha güçleştiğini aktaran Bilgin, şunları söyledi:

"Son teknolojiyi takip ediyoruz. Bunun yanında malzemelerin hepsi en son teknolojiyle gelen malzemeler. Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tedavilerde başarı oranları gayet yüksek. 10 sene önceye göre baktığımızda başarı oranları çok yükselmeye başladı. Yüksek yanık oranları hastalarımızın tedavi oranları başarıyla devam ediyor. Bu durum genç hastalarda daha da artmaya başladı. Yanık merkezi yoğun bakımında sadece yanık doktoru ilgilenmiyor. Bunun yanında psikiyatri doktoru, yoğun bakım uzmanımız, fizik tedavi uzmanı ve bunların yanında beslenme desteği almaktayız. Multidisipliner bir tedavi uygulamaktayız. Bu şekilde hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgin, yanık ameliyatlarının genelde tek bir seansta biten normal cerrahi ameliyatlar gibi olmadığını bildirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"5, 6,10 ameliyat hatta daha fazla ameliyat dahi olan hastalarımız oluyor. Bunlar da genelde iyileşme aşamasından sonra suni deri veya kendi vücudundan parça alarak deri nakli yapıyoruz. Genel durumları iyi oldukça da hastalar iyileştikçe de servise alıp ondan sonra taburcu işlemlerini yapıyoruz. Burası yanık merkezi olarak Eskişehir'in tek merkezi. Çevrede ise 4-5 ilde de yanık merkezi olmadığı için birebir hastalarla ilgileniyoruz. Türkiye'nin her yerinden hasta kabul ediyoruz. Bilecik, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar'dan da gelen hastalarımız oluyor ama bunun dışında Muğla, Antalya, Zonguldak'tan da sık hasta kabul ediyoruz."

Merkezde tedavi gören İdris Doğan Tuna da üşüme nedeniyle ayağına koyduğu sıcak su torbasının yanığa neden olduğunu söyledi.

Tuna,"Sıcak su torbası ayağımı yaktı. O yüzden şu anda buradayım. Tedavi iyi, Allah'a şükür. Dün giriş yaptım. Sardılar, doktorlar ilgileniyor. Ben geçen sene de burada fizik tedavi gördüm. Allah devletimize zeval vermesin. 65 yaşındayım. Bundan 40 sene önceki hastaneleri de biliyoruz. Şimdiki hastaneleri de biliyoruz. Onun için şükretmek lazım." dedi.

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