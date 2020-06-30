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Eskişehir Tapu Bölge Müdürü Kılıç’tan Başkan Çöl’e ziyaret

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.06.2020 11:07 | Son Güncelleme

Eskişehir Tapu Bölge Müdürü Cevdet Kılıç ve Sandıklı Tapu Müdür Vekili Ali Uluışık, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ü makamında ziyaret etti.Tapu Müdürlüğü olarak kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Cevdet Kılıç ve Ali Uluışık, Başkan Mustafa Çöl’e teşekkür etti.Başkan Çöl ise ziyaret için heyete teşekkür ederek, tapu müdürlüğü olarak zor ve meşakkatli bir iş yaptıklarını, ilçede yıllardır çözülemeyen ve vatandaşların zor durumda bırakan problemleri çözerek, imar konusunda verdikleri destek için duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Eskişehir Tapu Bölge Müdürü Kılıç’tan Başkan Çöl’e ziyaret

Eskişehir Tapu Bölge Müdürü Cevdet Kılıç ve Sandıklı Tapu Müdür Vekili Ali Uluışık, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ü makamında ziyaret etti.
Tapu Müdürlüğü olarak kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Cevdet Kılıç ve Ali Uluışık, Başkan Mustafa Çöl’e teşekkür etti.
Başkan Çöl ise ziyaret için heyete teşekkür ederek, tapu müdürlüğü olarak zor ve meşakkatli bir iş yaptıklarını, ilçede yıllardır çözülemeyen ve vatandaşların zor durumda bırakan problemleri çözerek, imar konusunda verdikleri destek için duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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