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Eskişehir Valiliğinden anlamlı mesaj

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.03.2020 15:41 | Son Güncelleme

Eskişehir Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı mesaj ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için hizmete başlandığını duyurdu.Eskişehir Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubunun tüm ilçelerde hizmeti vatandaşların ayağına götürdüğü ifade edilirken, 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar ile ihtiyaç sahiplerinin hizmete ulaşabileceği belirtildi.

Eskişehir Valiliğinden anlamlı mesaj

Eskişehir Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı mesaj ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için hizmete başlandığını duyurdu.
Eskişehir Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubunun tüm ilçelerde hizmeti vatandaşların ayağına götürdüğü ifade edilirken, 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar ile ihtiyaç sahiplerinin hizmete ulaşabileceği belirtildi. Mesajda ayrıca vatandaşlara ’Evde kalın, sesiniz sesimiz olsun’ uyarıları da yapıldı.

Eskişehir Valiliğinden anlamlı mesaj

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Laçin Eczanesi
Tepebasi
Sena Eczanesi
Tepebasi
Çınar Eczanesi
Odunpazari
Huzur Eczanesi
Odunpazari
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