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Eskişehir Valiliğinden sokağa çıkma yasağı açıklaması

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.03.2020 15:53 | Son Güncelleme

Eskişehir Valiliği tarafından korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara ‘sokağa çıkma yasağı’ getirildiği duyuruldu.Tüm dünyada hızla yayılan korona virüse karşı ülke genelinde önlemler alınmaya devam ediliyor.

Eskişehir Valiliği tarafından korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara ‘sokağa çıkma yasağı’ getirildiği duyuruldu.
Tüm dünyada hızla yayılan korona virüse karşı ülke genelinde önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak korona virüs tedbirleri kapsamında Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey’in başkanlığında 21 Mart tarihinde Vilayet Toplantı Salonu’nda toplandı. Toplantıda alınan kararlar Eskişehir Valiliğinin resmi sitesinde duyurulurken, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara ‘sokağa çıkma yasağı’ getirildiği, karara uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası kesileceği açıklandı.

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19:19
Yatsı
20:37

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Evrim Eczanesi
Odunpazari
Kalava Eczanesi
Odunpazari
Laçin Eczanesi
Tepebasi
Sena Eczanesi
Tepebasi
Çınar Eczanesi
Odunpazari
Huzur Eczanesi
Odunpazari
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