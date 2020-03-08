Eskişehir ve Bozüyük’te aranan zanlı Kütahya’da sahte kimlikle yakalandı

Silahlı yağma ve silahlı tehdit suçlarından Eskişehir ve Bozüyük Savcılıklarınca toplam 13 yıl 8 ay hapis cezasından arandığı tespit edilen zanlı Kütahya’da eğlence mekanında sahte kimlikle yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerince eğlence mekanında yapılan uygulamada üzerinde kimliği olmayan, beyanına göre yapılan sorgulamada Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesince resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan ifadeye yönelik yakalama emri ile arandığı tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan ve üzerinde Serdar Erişen adına düzenlenmiş kimlik bulunan şahıs, gerçek isminin Recep Yerebakan olduğunu söyledi. Şahsın bu kimliği üzerinden yapılan UYAP sorgulamasında silahlı yağma ve silahlı tehdit suçlarından Eskişehir ve Bozüyük Savcılıklarınca toplam 13 yıl 8 ay hapis cezasından arandığı tespit edildi. Zanlı kimliği hakkında yalan beyanda bulunmaktan polis merkezince işlem yapılarak arandığı yakalama emri gereği cezaevine teslim edildi.

