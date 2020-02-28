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Eskişehir’de 34 gıda kontrol görevlisiyle 366 işletme denetlendi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.02.2020 10:34 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Ürün Bazlı Denetim Seferberliği" kapsamında ikinci kez gıda işletmeleri denetlendi.İl Tarım ve Orman Müdürü Dr.

Eskişehir’de 34 gıda kontrol görevlisiyle 366 işletme denetlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Ürün Bazlı Denetim Seferberliği" kapsamında ikinci kez gıda işletmeleri denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, bizzat katıldığı denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması yönünde 17-22 Şubat tarihleri arasında denetimler yapıldığını belirtti. Dr. Sever; “Eskişehir’de bu süreçte 34 gıda kontrol görevlimiz ile “Süt ve süt ürünleri üreten işyerleri, takviye edici gıda üretimi yapan işletmeler, et ve et ürünleri üreten işletmeler, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten işletmeler, kasap, şarküteri, bakkal, takviye edici gıda satış yerleri, aktarlar, market, büfe işletmeleri, üniversite kampüsleri de dâhil olmak üzere okul kantin ve yemekhaneleri, lokantalar, fastfood ve toplu tüketim yerlerinden örnekleme metodu ile seçilen 366 adet işletmeye gıda hijyeni açısından denetimler yapılmıştır. Söz konusu denetimler esnasında herhangi bir işletmeye cezai işlem uygulanmamış olup, eksiklik tespit edilen 13 adet işletmeye eksikliklerin giderilmesi için süre verilmiş; süre sonunda yapılacak takip denetimlerinde eksikliklerinin giderilmediği tespit edilen işletmelere yasal işlem uygulanacaktır” dedi.
Dr. Emine Sever, “En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimizin herhangi bir gıda işletmesinde karşılaştıkları sorunları ALO 174 Gıda Hattına bildirdikleri takdirde de en fazla 15 gün içerisinde mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır" diye belirtti.

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