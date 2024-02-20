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Eskişehir’de araç sayısı 341 bin 156 oldu

İHA İHA
20.02.2024 13:48 | Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 341 bin 156 ’a ulaştı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir’de Ocak ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 882 adet artarak, 341 bin 156 ’a ulaştı. TÜİK’e göre, Eskişehir’deki taşıtların 193 bin 795 adeti otomobil, 52 bin 914 adeti kamyonet, 47 bin 623’ü motosiklet, 27 bin 467 adeti traktör, 11 bin 380 adeti kamyon, 4 bin 213 adeti minibüs, 2 bin 691 adeti otobüs ve bin 73 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 28 milyon 951 bin 792’e ulaştı.

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