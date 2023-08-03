YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

03.08.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokak'ta 35 yaşındaki Sezer Keklikci ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Keklikci tabanca ile vurularak yaralandı. Kimliği belirsiz şüpheli ise olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekibi tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keklikci, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinden kaçan cinayet zanlısının yakalanması için başlattığı geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksekova’da vatandaşlar artan kiralardan şikayetçiYüksekova’da vatandaşlar artan kiralardan şikayetçi
Kilometrelerce yol gidip aldığı cip, dönüş yolunda yandıKilometrelerce yol gidip aldığı cip, dönüş yolunda yandı
Mecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştuMecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştu
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir silahlı kavga

Eskişehir Namaz Vakitleri 3 Ağustos Perşembe

İmsak
04:11
Sabah
05:51
Öğle
13:09
İkindi
17:01
Akşam
20:17
Yatsı
21:50

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Perşembe

İpek eczanesi
Tepebasi
Betül eczanesi
Tepebasi
Alpu eczanesi
Alpu
Tarik eczanesi
Tepebasi
Ünler eczanesi
Odunpazari
Doğu eczanesi
Odunpazari
Tepeoğlu eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Eski sevgilisini adım adım takip edip...

Eski sevgilisini adım adım takip edip...

“İnsanlar bu türü anlayamıyor"

“İnsanlar bu türü anlayamıyor"

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.