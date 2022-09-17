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Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

17.09.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokak'taki evde Deniz Ö. (43) ile Murat D. (40) ve B.M.(18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat D, silahla ve bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekibince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Murat D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Deniz Ö. ile iki kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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