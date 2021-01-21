YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

21.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale'de hakkında verilen mahkumiyet kararı dolayısıyla aranan K.C'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Şirintepe Mahallesi'nde bir markette reyon sorumlusu olarak çalıştığı da tespit edilen K.C, saklandığı evde gözaltına alındı.

Kırıkkale'de FETÖ ile iltisaklı dershanede 11 yıl matematik öğretmenliği yaptığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen K.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Eskişehir Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:14
İkindi
15:48
Akşam
18:11
Yatsı
19:33

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Aylin Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
210120211830220120210830nobetci
Aylin Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
210120211830220120210830nobetci
Aylin Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
210120211830220120210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Kaymakam Baytak evlerine gidip vatandaşın sorunlarını dinledi

Kaymakam Baytak evlerine gidip vatandaşın sorunlarını dinledi

Eskişehir'de sahte şirket kurarak devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı adliyede

Eskişehir'de sahte şirket kurarak devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı adliyede

Matematik Evi’nde onlıne eğitimler sürüyor

Matematik Evi’nde onlıne eğitimler sürüyor

Kaçak FETÖ üyesi Eskişehir’de yakalandı

Kaçak FETÖ üyesi Eskişehir’de yakalandı

Odunpazarı’nda Atık Pil Toplama Yarışması sonuçlandı

Odunpazarı’nda Atık Pil Toplama Yarışması sonuçlandı

Sağlık İl Müdürü Bilge ve Başhekim Pala’dan Başkan Küpeli’ye ziyaret

Sağlık İl Müdürü Bilge ve Başhekim Pala’dan Başkan Küpeli’ye ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.