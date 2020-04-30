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Eskişehir’de ihracat azaldı, ithalat arttı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.04.2020 14:24 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Mart 2020 ayında, bir önceki döneme göre Eskişehir’in ihracatı azaldı, ithalatı ise arttı.TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; 2020 yılının Mart ayında Eskişehir’in 2019 yılının Mart ayına göre ihracatı yüzde 2,4 azalarak 90 milyon 341 bin dolar, ithalatı ise yüzde 0,6 artarak 66 milyon 255 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtti.Öte yandan, ülke genelinde ise, mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,8 azalırken ithalat ise yüzde 3,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Mart 2020 ayında, bir önceki döneme göre Eskişehir’in ihracatı azaldı, ithalatı ise arttı.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; 2020 yılının Mart ayında Eskişehir’in 2019 yılının Mart ayına göre ihracatı yüzde 2,4 azalarak 90 milyon 341 bin dolar, ithalatı ise yüzde 0,6 artarak 66 milyon 255 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtti.
Öte yandan, ülke genelinde ise, mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,8 azalırken ithalat ise yüzde 3,1 arttı.

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