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Eskişehir'de kaybolan kız çocuğu polisin düzenlediği operasyonda bulundu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.07.2020 16:21 | Son Güncelleme

Eskişehir'de kaybolan kız çocuğu polisin düzenlediği operasyonda bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki kız çocuğu polisin düzenlediği operasyonda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan M.A'dan (14), haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında kayıp çocuğun bulunması için kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri, M.A'yı kaçırdığı iddia edilen şüpheli Murat Ü. (26) ile Karagözler Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda yakaladı.

Şüpheli Murat Ü. polis ekiplerince gözaltına alınırken, M.A, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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