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  4. Eskişehir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA AA
06.09.2024 10:00
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Eskişehir'de, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Binali K. idaresindeki 26 AIY 912 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Eskişehir kara yolu Eskişehir Toptancılar İş Merkezi (ESTİM) köprülü kavşağı alt geçidinde Ahmed E. yönetimindeki 26 ACD 358 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmasının etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Araçlarda bulunan 1'i çocuk, toplam 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Hafif ticari araç kaza

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