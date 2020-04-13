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Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.04.2020 17:48 | Son Güncelleme

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kadir Toprak'ın idaresindeki 26 EG 115 plakalı otomobil, Gençlik Bulvarı Çağlayan yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerini aradı.

Sürücü Toprak, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Toprak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

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ESOGÜ Jandarma ölü Trafik Kazası

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