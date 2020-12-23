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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.12.2020 11:42 | Son Güncelleme

Eskişehir’de sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 2 şahıs yakalandı.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

Eskişehir’de sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 2 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 1 gram bonzai, 0,79 gram metanfetamin, 0,32 gram esrar, 19 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak (TCK 188) suçundan, diğeri hakkında da Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak (TCK 191) suçundan yasal işlem yapıldı.
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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