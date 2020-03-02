Eskişehir’e yeni meslek lisesi

Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) bağlı olduğu üst çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Eskişehir’in eğitim öğretim hayatına yepyeni bir okul kazandırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından imzalanan protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek okul TOBB tarafından Eskişehir Tepebaşı bölgesinde inşa edilecek.

Arsa tespiti yapılan okul, 24 derslikli, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretim verecek. Okulun yapım ihalesi ise 4 Mart 2020 tarihinde Ankara TOBB binasında gerçekleştirilecek.

MEB 2014.24Lİ tip projenin uygulanacağı okul; 24 derslikli, kütüphane, beden eğitimi salonu, laboratuvarlar, konferans salonu ve idari bölümlerden oluşacak. 6 bin 234 metrekare kapalı alana sahip olacak okul, bodrum, zemin, 3 katlı yapılacak.

Temel atma töreni ise ilerleyen bir tarih de kamuoyuna açıklanacak.

