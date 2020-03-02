YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir’e yeni meslek lisesi

Eskişehir’e yeni meslek lisesi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.03.2020 16:01 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) bağlı olduğu üst çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Eskişehir’in eğitim öğretim hayatına yepyeni bir okul kazandırılacak.Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından imzalanan protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek okul TOBB tarafından Eskişehir Tepebaşı bölgesinde inşa edilecek.Arsa tespiti yapılan okul, 24 derslikli, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretim verecek.

Eskişehir’e yeni meslek lisesi

Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) bağlı olduğu üst çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Eskişehir’in eğitim öğretim hayatına yepyeni bir okul kazandırılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından imzalanan protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek okul TOBB tarafından Eskişehir Tepebaşı bölgesinde inşa edilecek.
Arsa tespiti yapılan okul, 24 derslikli, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretim verecek. Okulun yapım ihalesi ise 4 Mart 2020 tarihinde Ankara TOBB binasında gerçekleştirilecek.
MEB 2014.24Lİ tip projenin uygulanacağı okul; 24 derslikli, kütüphane, beden eğitimi salonu, laboratuvarlar, konferans salonu ve idari bölümlerden oluşacak. 6 bin 234 metrekare kapalı alana sahip olacak okul, bodrum, zemin, 3 katlı yapılacak.
Temel atma töreni ise ilerleyen bir tarih de kamuoyuna açıklanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Eskişehir Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:23
Öğle
13:15
İkindi
16:24
Akşam
18:58
Yatsı
20:15

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Ceren Eczanesi
Odunpazari
Erhan Eczanesi
Odunpazari
Hakan Eczanesi
Tepebasi
Kevser Eczanesi
Tepebasi
Masal Eczanesi
Odunpazari
İstiklal Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Satranç alzheimerdan koruyor

Satranç alzheimerdan koruyor

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.