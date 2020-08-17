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Eskişehirli yazar Vedat Ulubağ’ın öykü kitabı okuyucuları ile buluştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.08.2020 12:48 | Son Güncelleme

Eskişehirli yazar Vedat Ulubağ’ın ikinci kitabı olan ‘Kırıntılar’ adlı öykü kitabı okuyucuları buluştu.Yazar Vedat Ulubağ yayınlanan kitabı ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Lise ve üniversite yıllarında okul tiyatrolarında görev aldım.

Eskişehirli yazar Vedat Ulubağ’ın öykü kitabı okuyucuları ile buluştu

Eskişehirli yazar Vedat Ulubağ’ın ikinci kitabı olan ‘Kırıntılar’ adlı öykü kitabı okuyucuları buluştu.
Yazar Vedat Ulubağ yayınlanan kitabı ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Lise ve üniversite yıllarında okul tiyatrolarında görev aldım. Deneme, makale ve öykü yazmaktayım. Kitabımın sonlarına doğru birkaç deneme ve gezi yazısı ilave ettim. Kitabımda özellikle yöresel içerikli öyküler vasıtasıyla geçmişimizi tanıtmaya ve günümüzle bağlantı kurmaya çalıştım. Bu kitap da kendimin ve arkadaşlarımın yaşadıklarını, çevremde yaşananları dile getirmeye çalıştım. Kitabımın en sonuna da ilkokul üçüncü sınıfta aldığım, bana okumayı sevdiren Tevfik Zihni öğretmenin ‘Kartal Yuvası’ adlı öyküsünü ekledim. Çünkü bu kitap benim o yıllarda başucu kitabım olmuştu. Kitap okumayı sevmiş, büyüyünce ben de yazacağım’ demiştim. Yoğun bir emek ürünü olan ‘Kırıntılar’ adlı öykü kitabım, birkaç türün bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir yazılı çalışmadır ve 244 sayfadır’’ dedi.
Eskişehirli yazar Vedat Ulubağ’ın ikinci kitabı olan ‘Kırıntılar’ adlı öykü kitabının okuyucuları ile buluşma etkinliğine: Mihallıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Mihallıççık Dernek Başkanı Cemalettin Ürgüp, Eskişehir Kültür Sanat Derneği Başkanı Gazi Durusu, şairler ve yazarlar katıldı.

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