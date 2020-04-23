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Eskişehirspor camiasına bir acı haber daha

FUTBOL HABERLERİ  | 23.04.2020 15:05 | Son Güncelleme

Eskişehirspor’un eski oyuncu ve antrenörlerinden olan 45 yaşındaki Zafer Karagöz hayatını kaybetti.

Eskişehirspor camiasına bir acı haber daha

Kırmızı siyahlı camiaya geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 20 yaşındaki Kaan Öztürk’ün ardından bir acı haber daha geldi. Futbolculuk döneminde Eskişehirspor’da forma giyen ve bu sezon içerisinde teknik adam Coşkun Demirbakan’ın ekibinde antrenör olarak görevde olan 45 yaşındaki Zafer Karagöz, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Karagöz için Kırmızı siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından de taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, “Kulübümüzde geçmiş dönemlerde forma giymiş ve antrenörlük yapmış olan Zafer Karagöz'ün vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor Zafer Karagöz kaan öztürk

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