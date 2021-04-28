SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Eskişehirspor'dan '1 milyon fidan kampanyası'

Eskişehirspor'dan '1 milyon fidan kampanyası'

28.04.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da yönetim, maddi zorluk yaşayan kulüp için ‘1 milyon fidan’ kampanyası başlattı.

Eskişehirspor'dan '1 milyon fidan kampanyası'

TFF 1. Lig’de son sırada yer alan Eskişehirspor’un alt lige düşmesi kesinleşti. 2020-2021 sezonunda bugüne kadar çıktığı 32 maçta sadece 1 galibiyet alan siyah kırmızılı ekibin borçlar nedeniyle de başı dertte.

Sezon içerisinde alacakları karşılığı bazı futbolcularla da yollarını ayıran Eskişehirspor, yeni kaynaklar aramaya yöneldi. Son olarak gelir sağlamak amacıyla yönetim kurulu tarafından '1 milyon fidan' kampanyası başlatıldı. Kulüp, kampanyayı resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı açıklamayla duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir direniş daha başlıyor. Güçlerimizi şimdi Eskişehirspor için birleştiriyor, ‘1 milyon fidan’ kampanyasını başlatıyoruz. Camiamızı, doğaseverleri ve efsane taraftarımızı Eskişehirsporumuzun yaşaması için önce Eskişehir’e can suyunu vermeye davet ediyoruz."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Devre arası transferlerinin skora etkisiDevre arası transferlerinin skora etkisi
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Daha net açıklayıcı olun lütfen İban, bir fidan bedeli vs.

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

''Sezon sonunda takımdan ayrılıyorum''

''Sezon sonunda takımdan ayrılıyorum''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.