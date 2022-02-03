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  4. Eskişehirspor'dan olay hamle! Genç futbolcu Egehan Has, Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten kovuldu!

Eskişehirspor'dan olay hamle! Genç futbolcu Egehan Has, Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten kovuldu!

03.02.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehirspor'da forma giyen Egehan Has, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta sonunu getirdi. Üzerinde Galatasaray'ın tişörtüyle antrenman yapan genç oyuncunun bu paylaşımının ardından Eskişehirspor, oyuncunun takımdan gönderildiğini açıkladı. Galatasaray taraftarı da başlattığı kampanyada oyuncunun Galatasaray'a transfer edilmesi için yönetime mesajlar yağdırdı.

Eskişehirspor'dan olay hamle! Genç futbolcu Egehan Has, Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten kovuldu!

Sosyal medya bir genç oyuncunun daha başını yaktı... Eskişehirspor altyapı oyuncularından Egehan Has'ın paylaşımı olay yarattı. Antrenman yaptığı sırada üzerinde Galatasaray tişörtü bulunması Eskişehirspor yönetimini çok rahatsız etti.

KULÜPTEN GÖNDERİLDİ

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Egehan Has'ın bu paylaşımı sonrası Eskişehirspor yönetimi oyuncunuyu kulüpten gönderdi. Eskişehir ekibi, "Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has'ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

GALATASARAY TARAFTARI KAMPANYA BAŞLATTI

Galatasaray tişörtü giydiği için takımdan gönderilen Egehan Has için kampanya başlatan sarı-kırmızılı taraftarlar genç oyuncunun takıma kazandırılmasını istiyor. Oyuncuya sahip çıkılması için transfer edilip genç takımla antrenman yapmasını isteyen Galatasaraylılar, yönetime mesaj yağdırıyor.

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Galatasaray Futbol Kulübü Eskişehirspor
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