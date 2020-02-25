Eskişehirspor, Fenerbahçe'den Kaan Emin Ayyıldız'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Fenerbahçe’de forma giyen 18 yaşındaki milli oyuncu Kaan Emin Ayyıldız’ı renklerine kattı.
Yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrası altyapıdan çıkardığı futbolcularla yoluna devem eden Es Es, uzun süredir scout ekiplerinin takibinde olan ve 5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Ayyıldız ile kadrosunu güçlendirdi.
Türkiye U15 Milli Takımı’nda da forma giyen ve ofansif orta sahada oyuncusu olan Ayyıldız’ın, kırmızı-siyahlıların transfer yasağı nedeniyle sezon sonuna kadar Eskişehirspor’un U19 takımında görev alması beklenirken, önümüzdeki sezon A takımda forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
(İHA)
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