YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehirspor Kulübü Genel Kurulu, başkan adayı çıkmadığı için 3'üncü kez ertelendi

Eskişehirspor Kulübü Genel Kurulu, başkan adayı çıkmadığı için 3'üncü kez ertelendi

12.07.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehirspor Kulübü Genel Kurulu, başkan adayı çıkmadığı için 3'üncü kez ertelendi

ESKİŞEHİR (AA) - Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'da olağanüstü seçimli genel kurul, kulüp başkanlığı için aday çıkmaması nedeniyle üçüncü kez yapılamadı.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını yürüten Ali Çelikoğlu, yaptığı konuşmada, aday çıkmadığından dolayı genel kurulu 27 Temmuz'a ertelediklerini belirtti.

Divan kurulu üyesi Fatih Baturaygil ise Eskişehirspor'un transfer yasağının kaldırılması için eski futbolcu ve antrenörlerinden almaları gereken 26 imzanın kaldığını aktardı. Baturaygil, siyah-kırmızılı ekibin sezonu tamamlaması için 25 milyon liraya ihtiyacının olduğunu ifade etti.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'un 11 ve 28 Haziran'daki genel kurulları, başkan adayı çıkmadığı için seçim yapılamaması nedeniyle ertelenmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldüÜlkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldü
PARTNERGöğsünü kapattığı ilginç kıyafetini görenler gözlerini alamadıGöğsünü kapattığı ilginç kıyafetini görenler gözlerini alamadı
Eskişehir'de bir apartmanın girişindeki depoda çıkan yangın söndürüldüEskişehir'de bir apartmanın girişindeki depoda çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:43
Sabah
05:33
Öğle
13:09
İkindi
17:05
Akşam
20:34
Yatsı
22:17

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazartesi

Nuralp Eczanesi
Odunpazari
12.07.2021 18:30 / 13.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
120720211830130720210830nobetci
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
12.07.2021 18:30 / 13.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
120720211830130720210830nobetci
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
12.07.2021 18:30 / 13.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
120720211830130720210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.