Eskişehirspor Kulübü olağanüstü kongreye gidecek

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor'da yönetim kurulu, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 4 Haziran'da Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlamaması durumunda, seçimin 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacağı belirtildi.

Genel kurulun yanı sıra, aynı toplantıda olağan mali genel kurulun da düzenleneceği ifade edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz