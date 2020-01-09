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  4. Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, ligde kalacaklarına inanıyor:

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, ligde kalacaklarına inanıyor:

ANTALYA HABERLERİ  | 09.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

"Eskişehirspor'un ligde kalması lazım. İşimiz kolay değil ama inşallah zoru başaracağız. Çalışan, hak eden ve takım için her şeyini veren oyuncularla kader birliği yapacağız" - "Transfer yasağımız şu anda kalkmayacak gibi görünüyor. Bazı oyuncularımız aramıza dönerse gençlerle beraber güzel bir karma yapıp, Eskişehirspor'u ligde bırakmak için çok çalışmamız lazım. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk"

EMRE DOĞAN - Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, zoru başararak, ligde kalacaklarına inandığını söyledi.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 6 puanla 18'inci ve son sırada tamamlayan Eskişehirspor'un 50 yaşındaki teknik direktörü, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Siyah-kırmızılı kulübün yönetim kurulunun yaşanan sıkıntılarla ilgili çözüm arayışında olduğunu vurgulayan Özer, "Çok fedakar bir başkan ve yönetimimiz var. Eskişehirspor yönetim kurulu elinden geleni yapıyor. Avrupa'da tanınan ve çok sevilen bir taraftar grubuna sahibiz. Eskişehirspor'un ligde kalması lazım. Allah yardımcımız olsun. İşimiz kolay değil ama inşallah zoru başaracağız. Çalışan, hak eden ve takım için her şeyini veren oyuncularla kader birliği yapacağız. Netice ne olursa olsun bildiğimiz yolda devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'da ikinci yarı hazırlıkları kapsamında sürdürdükleri kampa altyapıdan 11 oyuncu getirdiklerini belirten Mustafa Özer, "Çok yetenekli ve Eskişehirspor'un 5 yılını kurtaracak gençlerimiz var. Biz onlara inanalım ve güvenelim. Dünya futbolunda adından söz ettirecek oyuncular. İlk defa altyapı oyuncularının bu kadar yoğun olduğu bir kamp dönemi yaşıyoruz. Eskişehirspor'un geleceği olan gençleri hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah henüz takıma katılmayan diğer arkadaşları da en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Transfer yasağımız kalkmayacak gibi görünüyor"

Transfer yasaklarının sürdüğünü hatırlatan Mustafa Özer, şunları kaydetti:

"Transfer yasağımız şu anda kalkmayacak gibi görünüyor. Çok iyi çalışarak ikinci yarıya hazırlanmamız lazım. Eskişehirspor taraftarı rahat olsun. Biz buradayız. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Eskişehirspor taraftarı ile gönül bağımız var. İnşallah ikinci yarıya sorunsuz başlarız. Lige daha rahat ve hazır bir şekilde girmek istiyoruz. Bazı oyuncularımız aramıza dönerse gençlerle beraber güzel bir karma yapıp, Eskişehirspor'u ligde bırakmak için çok çalışmamız lazım. Şartlar ne gösterecek bilmiyorum. Eskişehirspor'un kalbimde ayrı bir yeri var. Taraftarlara layık olmak için geldim. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk. Eskişehirspor'un yaşaması lazım. İnşallah başaracağız."

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Eskişehirspor Futbol Mustafa Özer TFF 1. Lig

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