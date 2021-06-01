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Eskişehirspor'da, futbolcu Bedirhan Altunbaş kulüpten ayrıldı

01.06.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehirspor'da, futbolcu Bedirhan Altunbaş kulüpten ayrıldı

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor'da futbolcu Bedirhan Altunbaş'ın alacaklarından feragat ederek kulüpten ayrıldığı bildirildi.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzle sözleşmesi sona eren futbolcumuz Bedirhan Altunbaş, alacaklarından feragat ederek ve kulübümüze gelir sağlayarak ayrılma yolunu seçmiştir. Bedirhan'a emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun evlat."

Eskişehirspor'un alt yapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon siyah-kırmızılı formayla çıktığı 26 maçta 2 gol kaydetti.

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