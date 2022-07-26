YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehirspor'dan Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'ya tepki

Eskişehirspor'dan Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'ya tepki

26.07.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehirspor'dan Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'ya tepki

ESKİŞEHİRSPOR (AA) - Eskişehirspor Kulübü, Empoli ile oynanan hazırlık maçında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın oyuncusu Dorukhan Toköz'e söylediği iddia edilen sözler nedeniyle tepki gösterdi.

Kulübün Twitter hesabından, "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" notuyla paylaşılan açıklamada, "Anadolu’da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı'yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Futbola Eskişehirspor'da başlayan Dorukhan Toköz, 2015-2018 yıllarında Eskişehirspor'da forma giymişti. 2018-2021 yıllarında Beşiktaş'ta oynayan Toköz, daha sonra Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Madencilik sektöründen mühendis adaylarına burs ve iş garantisiMadencilik sektöründen mühendis adaylarına burs ve iş garantisi
Rize'de toprak kayması sonucu çocuk parkı zarar gördüRize'de toprak kayması sonucu çocuk parkı zarar gördü
Kayseri'de 13. kattan düşen kadın öldüKayseri'de 13. kattan düşen kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Eskişehirspor Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:44
Öğle
13:10
İkindi
17:03
Akşam
20:25
Yatsı
22:02
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Pilavınız lapa oluyorsa nedeni kesin bu!

Pilavınız lapa oluyorsa nedeni kesin bu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.