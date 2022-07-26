Eskişehirspor'dan Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'ya tepki

ESKİŞEHİRSPOR (AA) - Eskişehirspor Kulübü, Empoli ile oynanan hazırlık maçında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın oyuncusu Dorukhan Toköz'e söylediği iddia edilen sözler nedeniyle tepki gösterdi.

Kulübün Twitter hesabından, "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" notuyla paylaşılan açıklamada, "Anadolu’da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı'yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Futbola Eskişehirspor'da başlayan Dorukhan Toköz, 2015-2018 yıllarında Eskişehirspor'da forma giymişti. 2018-2021 yıllarında Beşiktaş'ta oynayan Toköz, daha sonra Trabzonspor'a transfer olmuştu.



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